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На одной из улиц Минска на проезжей части обвалилась плита перекрытия камеры теплопровода

На одной из улиц Минска на проезжей части обвалилась плита перекрытия камеры теплопровода
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Столичная Госавтоинспекция сообщила о чрезвычайном происшествии на одной из улиц Минска. Там прямо посреди проезжей части сильно просел асфальт, создав угрозу для движения транспорта. Оказалось, что в этом месте обвалилась плита перекрытия камеры теплопровода, проходящего под проезжей частью, из-за чего идущие по этому участку авто могли просто уйти под землю.

Однако коммунальные службы вовремя среагировали на ЧП и ограничили въезд на потенциально опасный участок, закрыв его на ремонт.

Пока ремонтные работы не будут завершены, движение всех видов транспортных средств по улице Центральной от проспекта Партизанского в направлении улицы Челюскинцев запретили. При этом на соседнем участке дороги в обратном направлении (от улицы Челюскинцев в направлении проспекта Партизанского) движение не ограничивали.

“Просим участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД”, - призвали в столичной ГАИ.

 

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