На Могилёвщине сломался поезд - отстал от графика на 1,5 часа

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Опубликовано: 01.04.2026 10:37 , Обновлено: 01.04.2026

Белорусская железная дорога (БелЖД) утром 1 апреля сообщила о полуторачасовом опоздании поезда №707, следующему по маршруту Гомель-Минск. Всё из-за неисправности электропоезда Stadler, из-за которой железнодорожникам пришлось заменить локомотив на одном из перегонов.

Неисправность электропоезда выявили на полпути, из-за чего состав остановили на перегоне Мирадино-Татарка на территории Могилевской области и отправили туда вспомогательный локомотив.

В результате, техническая задержка в графике движения поезда составляет минимум 1,5 часа: состав, который вышел из Гомеля в 7:00, должен был прибыть в Минск ещё в 9:50, но фактически прибудет ближе к полудню.

Как всегда, в БелЖД принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства.

Одна из пассажирок выложила в соцсети Threads видео прямо из сломавшегося на полпути поезда. По её словам, ждать замены локомотива пришлось больше двух часов.