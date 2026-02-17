На Могилевщине поезд столкнулся с диким животным
Поезд Полоцк–Брест столкнулся в Могилевской области с неустановленным диким животным. Это произошло в 23:18 на участке пути Барсуки–Быхов.
Белорусская железная дорога (БелЖД) уточнила, что никто из пассажиров не пострадал.
Однако из-за происшествия поезд задержался в пути и опаздывал примерно на час. По графику он должен был прибыть в Брест в 9:28.
БелЖД пообещала принять оперативные меры для возвращения состава в запланированный график движения.
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