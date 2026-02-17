На Могилевщине поезд столкнулся с диким животным

Опубликовано: 17.02.2026 07:54 , Обновлено: 17.02.2026

Поезд Полоцк–Брест столкнулся в Могилевской области с неустановленным диким животным. Это произошло в 23:18 на участке пути Барсуки–Быхов.

Белорусская железная дорога (БелЖД) уточнила, что никто из пассажиров не пострадал.

Однако из-за происшествия поезд задержался в пути и опаздывал примерно на час. По графику он должен был прибыть в Брест в 9:28.

БелЖД пообещала принять оперативные меры для возвращения состава в запланированный график движения.