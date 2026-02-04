На Могилевщине девочка вызвала на маму милицию из-за наказания ремнем

Опубликовано: 04.02.2026 15:12 , Обновлено: 04.02.2026

В Могилевской области ещё в декабре ученица 7 класса вызвала милицию после ссоры с мамой. Та не разрешала сидеть в телефоне, из-за чего они поругались. Но поводом для звонка в милицию стало рукоприкладство, а делом занялся комитет судмедэкспертизы.

Подробности стали известны только сейчас. 12-летняя девочка отказывалась идти есть. Мама несколько раз звала к ужину, но дочка не хотела отвлекаться от игры в смартфоне.

На очередную просьбу мамы отложить телефон подросток отреагировала с агрессией. Женщина не выдержала и несколько раз ударила девочку ладонями, а затем ещё ремнём.

Удары были такой силы, что оставили следы на теле ребёнка. Однако судмедэксперты установили, что те были не настолько серьёзными, чтобы возбуждать уголовное дело.