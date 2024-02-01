На минской кольцевой произошло массовое ДТП - столкнулись шесть авто

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Опубликовано: 01.02.2024 13:38 , Обновлено: 01.02.2024

Утром в четверг, 1 февраля, на внутреннем кольце минской кольцевой автодороги произошло массовое ДТП - столкнулись пять легковых автомобилей и один грузовик: Mercedes, Volkswagen, BMW, Kia, Volvo и Kia.

По данным УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла на 20-м километре МКАД со стороны улицы Стебенева в направлении улицы Кижеватова. Предварительной причиной аварии в ГАИ назвали “несоблюдение безопасной дистанции”.

В ГАИ сообщили о двух пострадавших - 28-летних водителе и пассажире Volkswagen. Их “скорая” увезла на обследование в учреждение здравоохранения.

В ГАИ напомнили водителям в связи с данным ДТП, что “водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки”, а также призвали водителей “не отвлекаться во время управления автомобилем на второстепенные действия”.