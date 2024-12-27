На Минской кольцевой перевернулся грузовик

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Опубликовано: 27.12.2024 19:18 , Обновлено: 27.12.2024

На Минской кольцевой автодороге (МКАД) 27 декабря перевернулся грузовик Iveco. Его водитель, по информации столичной ГАИ, после осмотра бригадой скорой медпомощи от госпитализации отказался.

В ведомстве [link href=“https://t.me/gaiminsk/40661” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что авария случилась, предварительно, около 16:00. 51-летний водитель фуры ехал по внутреннему кольцу, в районе 54-го км не справился с управлением и попал за пределы трассы. Так машина и перевернулась.

Фото: ГАИ Минска

По версии Госавтоинспекции, при выборе скорости движения мужчина не учел особенности и состояние транспорта, а также дорожные и погодные условия.

Фото: ГАИ Минска

Грузовик при этом получил механические повреждения. Судя по фото, больше всего пострадала кабина водителя.