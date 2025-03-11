На Минской кольцевой МАЗ врезался в другой грузовик
На Минской кольцевой автодороге (МКАД) днем 11 марта МАЗ врезался в другой грузовик, и последний отбросило на стоящий впереди ГАЗ. В столичной ГАИ опубликовали фото и видео.
По предварительной [link href=“https://t.me/gaiminsk/42132” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] инспекторов, около 12:20 44-летний водитель грузовика МАЗ ехал по внешнему кольцу МКАД, в районе 5-го км наехал на обозначенный знаком аварийной остановки другой МАЗ. “От удара последний отбросило на стоящий впереди автомобиль “ГАЗ”, - сообщили в ГАИ.
По данным стражей дорог, водителя наехавшего грузовика доставили в больницу для обследования. В Госавтоинспекции пообещали установить причины и обстоятельства случившегося.
На опубликованных фото видно, что у врезавшегося грузовика серьезно повреждена кабина.