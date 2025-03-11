На Минской кольцевой МАЗ врезался в другой грузовик

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Опубликовано: 11.03.2025 17:21 , Обновлено: 11.03.2025

На Минской кольцевой автодороге (МКАД) днем 11 марта МАЗ врезался в другой грузовик, и последний отбросило на стоящий впереди ГАЗ. В столичной ГАИ опубликовали фото и видео.

По предварительной [link href=“https://t.me/gaiminsk/42132” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] инспекторов, около 12:20 44-летний водитель грузовика МАЗ ехал по внешнему кольцу МКАД, в районе 5-го км наехал на обозначенный знаком аварийной остановки другой МАЗ. “От удара последний отбросило на стоящий впереди автомобиль “ГАЗ”, - сообщили в ГАИ.

Фото: ГАИ Минска

По данным стражей дорог, водителя наехавшего грузовика доставили в больницу для обследования. В Госавтоинспекции пообещали установить причины и обстоятельства случившегося.

Фото: ГАИ Минска

На опубликованных фото видно, что у врезавшегося грузовика серьезно повреждена кабина.

Фото: ГАИ Минска

https://www.youtube.com/watch?v=FQni2RciSA4&t=7s