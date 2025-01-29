На минской кольцевой две фуры столкнулись с легковушкой – один водитель погиб

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Опубликовано: 29.01.2025 12:32 , Обновлено: 29.01.2025

В столичной Госавтоинспекции рассказали о причине многокилометровой утренней пробке на внешнем кольце минской кольцевой автодороги (МКАД) 29 января. Оказалось, что в районе 10-го км со стороны улицы Уборевича в направлении проспекта Партизанского произошла серьёзная смертельная авария.

По предварительной информации от ГАИ, авария случилась в 9:50, однако даже предварительных её причин инспекторы пока не назвали.

Судя по кадрам с места ДТП, одна фура марки Renault въехала в другую фуру, марки DAF. Зацепило и ещё один автомобиль - легковое Renault, которое развернуло поперёк крайней полосы. В результате движение встало сразу на двух полосах кольцевой, что привело к образованию огромной пробки.





















К сожалению, не обошлось без жертв: от полученных травм на месте происшествия скончался 55-летний водитель седельного тягача Renault - его сотрудникам МЧС пришлось доставать из покореженной кабины с помощью спецсредств.