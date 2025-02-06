На Минщине пассажирский поезд столкнулся с бусом. БелЖД предупредила об опоздании электричек
Пассажирский поезд № 27 "Москва - Брест" столкнулся утром 6 февраля с микроавтобусом. По информации "Белорусской железной дороги" (БелЖД), пострадавших нет, но из-за аварии задержатся отдельные электрички.
В БелЖД [link href=“https://t.me/belrw_official/17564” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что столкновение случилась в 9:52 на регулируемом железнодорожном переезде перегона “Койданово-Негорелое”, что в Минской области, при исправно работающей световой и звуковой сигнализации.
Как утверждает перевозчик, чтобы избежать столкновения, машинист поезда применил экстренное торможение. Причины столкновения состава и микроавтобуса пока не известны.
Задержку поезда № 27 “Москва-Брест” оценили в 40 минут (ориентировочно). По данным БелЖД, в 10:39 поезд продолжил следовать по своему маршруту.
“Вследствие произошедшего отдельные поезда региональных линий экономкласса на участке “Минск-Барановичи” следуют с отклонением от графика движения”, - [link href=“https://t.me/belrw_official/17566” target=“_blank” rel=“noopener”] предупредил [/link] перевозчик без указания конкретных рейсов.
[info_b]За более подробной информацией о расписании движения поездов попросили обращаться в контакт-центр БелЖД по телефону 105.[/info_b]