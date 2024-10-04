На камеру попало, как в Минске легковушка на полном ходу сбила двух пешеходов

🎥 Видео

Опубликовано: 04.10.2024 08:01 , Обновлено: 04.10.2024

В столичном районе "Новая Боровая" вечером 3 октября произошло серьёзное ДТП, в результате которого пострадали два пешехода. Их на "зебре" на полном ходу сбил легковой Renault. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения, установленную на одной из ближайших жилых многоэтажек.

Как сообщили в УВД Минского облисполкома, ДТП случилось в 20:07 на улице Б.Райт в районе “Новая Боровая”. За рулём автомобиля был 21-летний водитель, который, судя по кадрам видео, не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате он на полном ходу сбил двоих человек, которые только вышли на проезжую часть.

Фото: УВД Минского облисполкома















В милиции выяснили, что пострадавшим - 17 и 18 лет. По видео видно, что молодой человек, которого отбросило в сторону после столкновения с авто, смог самостоятельно встать на ноги, а вот шедшей рядом с ним девушке этого сделать не удалось.

Обоих пешеходов, как сообщили в милиции, с травмами доставили в больницу.

https://youtu.be/_JKk3uQholg