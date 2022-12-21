На Гродненщине опрокинулась маршрутка Минск-Вильнюс

Опубликовано: 21.12.2022 11:37 , Обновлено: 21.12.2022

Утром 21 декабря на трассе М-7 «Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики» перевернулся микроавтобус, который вез пассажиров из Минска в аэропорт Вильнюса.

Как сообщили в ГАИ Гродненской области, на 91-м километре дороги водитель не справился с управлением: маршрутка съехала в кювет опрокинулась.

В микроавтобусе ехали 8 человек. Из них ремень безопасности использовали только водитель и один пассажир, они не пострадали.

Троих пассажиров доставили в больницу, но их жизни и здоровью ничего не угрожает.