На Гродненщине маршрутка столкнулась с паркетником – пять человек в больнице

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Опубликовано: 11.09.2024 09:00 , Обновлено: 11.09.2024

В Ивьевском районе Гродненской области во вторник, 10 сентября, произошло ДТП с маршрутным микроавтобусом. Он столкнулся с паркетником марки Renault, в результате чего пострадали пять человек. Подробности аварии и фотографии с места происшествия предоставили в УВД Гродненского облисполкома.

По данным правоохранителей, авария произошла около 17:00 недалеко от деревни Морино Ивьевского района. Инспекторы выяснили пока лишь часть обстоятельств аварии, проверка продолжается.

“Установлено, что водитель автомобиля Renault двигался по автодороге М-6 “Минск-Гродно” со стороны Минска по встречной полосе. Автомобиль Ford ехал в сторону Гродно и поворачивал к деревне Морино, и в этот момент в его левую сторону въехал Renault ”, - поделились подробностями в милиции.

В результате медики увезли с места ДТП в больницу для обследования обоих водителей и трёх пассажиров микроавтобуса. Сообщается, что у водителей, а также 15-летнего подростка диагностировали “серьёзные травмы”.





Фото: УВД Гродненского облисполкома