На Гродненщине две легковушки столкнулись и выгорели дотла – два человека в больнице

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Опубликовано: 08.09.2024 15:22 , Обновлено: 09.09.2024

Вечером 7 сентября в городском посёлке Зельва Гродненской области произошло ДТП, в результате которого полностью сгорели два легковых автомобиля. Двух пострадавших увезли с места аварии на "скорой". В УВД Гродненского облисполкома рассказали подробности.

Авария произошла около 16:20 на улице Пушкина. Предполагаемым виновником ДТП в правоохранительных органах назвали 65-летнего водителя Audi. Именно он, выезжая со второстепенной на главную, не уступил дорогу легковому Renault.

В результате столкновения произошло возгорание, потушить которое оперативно не удалось. При этом все участники ДТП, как пояснили в милиции, самостоятельно покинули салоны автомобилей ещё до возгорания. В результате оба автомобиля выгорели дотла, несмотря на усилия МЧС.

“Скорая” увезла с места ДТП с различными травмами 33-летнюю женщину, которая была за рулём Renault, а также 66-летнюю пассажирку Audi.





Фото: УВД Гродненского облисполкома