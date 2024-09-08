На Гродненщине две легковушки столкнулись и выгорели дотла – два человека в больнице
Вечером 7 сентября в городском посёлке Зельва Гродненской области произошло ДТП, в результате которого полностью сгорели два легковых автомобиля. Двух пострадавших увезли с места аварии на "скорой". В УВД Гродненского облисполкома рассказали подробности.
Авария произошла около 16:20 на улице Пушкина. Предполагаемым виновником ДТП в правоохранительных органах назвали 65-летнего водителя Audi. Именно он, выезжая со второстепенной на главную, не уступил дорогу легковому Renault.
В результате столкновения произошло возгорание, потушить которое оперативно не удалось. При этом все участники ДТП, как пояснили в милиции, самостоятельно покинули салоны автомобилей ещё до возгорания. В результате оба автомобиля выгорели дотла, несмотря на усилия МЧС.
“Скорая” увезла с места ДТП с различными травмами 33-летнюю женщину, которая была за рулём Renault, а также 66-летнюю пассажирку Audi.