На границе с Польшей белорусы ограбили мигрантов

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Опубликовано: 16.02.2023 15:02 , Обновлено: 16.02.2023

В Берестовицком районе, который граничит с Польшей, белорусы напали на группу беженцев из Ближнего Востока и ограбили их. Об этом сообщили в МВД 16 февраля.

Иностранцы обратились в Берестовицкое РОВД. Они рассказали милиционерам, что приехали из Минска в Гродненскую область, чтобы оттуда попасть в Польшу. Их пообещал перевезти через границу мужчина на микроавтобусе.

Через несколько километров пути по направлению к Польше, автобус остановился. Неизвестные, угрожая металлической трубой и палкой, потребовали выйти, и отдать деньги. Но иностранцы отказались это делать, после чего их избили, забрали 5 мобильных телефонов, более 200 долларов, спальные мешки, одежду и продукты.

После этого злоумышленники скрылись, бросив беженцев в лесу.

Милиция нашла подозреваемых — четверых жителей Берестовицкого района. Против них возбудили уголовное дело.