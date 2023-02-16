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На границе с Польшей белорусы ограбили мигрантов

На границе с Польшей белорусы ограбили мигрантов
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В Берестовицком районе, который граничит с Польшей, белорусы напали на группу беженцев из Ближнего Востока и ограбили их. Об этом сообщили в МВД 16 февраля.

Иностранцы обратились в Берестовицкое РОВД. Они рассказали милиционерам, что приехали из Минска в Гродненскую область, чтобы оттуда попасть в Польшу. Их пообещал перевезти через границу мужчина на микроавтобусе.

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Через несколько километров пути по направлению к Польше, автобус остановился. Неизвестные, угрожая металлической трубой и палкой, потребовали выйти, и отдать деньги. Но иностранцы отказались это делать, после чего их избили, забрали 5 мобильных телефонов, более 200 долларов, спальные мешки, одежду и продукты.

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После этого злоумышленники скрылись, бросив беженцев в лесу.

Милиция нашла подозреваемых — четверых жителей Берестовицкого района. Против них возбудили уголовное дело.

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