На Гомельщине в ДТП фуры с легковушкой погибла женщина с 9-летним сыном

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Опубликовано: 02.03.2026 12:07 , Обновлено: 02.03.2026

В Гомельской области утром 2 марта произошла страшная авария: фура столкнулась лоб в лоб с легковым авто, за рулём которого была 35-летняя женщина. В аварии не выжила она и один из пассажиров - её 9-летний сын.

По данным правоохранителей, авария случилась на 101-м километре трассы Р-82 “Октябрьский - Паричи - Речица”, в Речицком районе, около 8:30. По версии Следственного комитета (СК), жительница Светлогорска не справилась с управлением своего Renault Laguna и выехала на встречку, прямо навстречу фуре DАF.

В результате в салоне легковушки выжила только 57-летняя женщина-пассажир - её в тяжелом состоянии доставили в Речицкую центральную районную больницу. А вот водитель легковушки и ей 9-летний сын скончались от полученных травм на месте происшествия.

















О состоянии второго водителя - мужчины 36 лет - в МВД и СК ничего не сообщили. Судя по кадрам с места аварии, после столкновения фура вылетела в кювет и кабина грузовика сильно повреждена от удара о деревья.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Туда уже направили следователей, специализирующихся на расследовании уголовных дел данной категории. Кроме того, на место ДТП выбыл начальник белорусской Госавтоинспекции Виктор Ротченков.