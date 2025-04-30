На Гомельщине поезд протаранил лесовоз. БелЖД предупредила о 2-часовых задержках в расписании

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Опубликовано: 30.04.2025 21:15 , Обновлено: 01.05.2025

На железнодорожном переезде перегона Телуша-Красный Берег участка Осиповичи-Жлобин в Гомельской области 30 апреля 2025 года в 17:55 поезд межрегиональных линий бизнес-класса №752 Минск-Гомель столкнулся с лесовозом. На устранение последствий аварии ушло больше двух с половиной часов, в результате чего несколько поездов следуют с задержкой от 10 минут до 2 часов 10 минут, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги (БелЖД).

По информации оператора железной дороги, авария произошла на железнодорожном переезд, при исправно работающей световой и звуковой сигнализации. Вину за ДТП в компании возложили на водителя лесовоза, который, по их данным, нарушил Правила дорожного движения и выехал на красный сигнал светофора.

В поезде на момент аварии находилось 240 пассажиров, однако о пострадавших не сообщалось. По информации БелЖД, в результате аварии оказались повреждены кабина электропоезда, два вагона и контактная сеть.

Между тем, в Гомельском государственном производственном лесохозяйственном объединении заявили, что в тот момент, когда лесовоз заехал на железнодорожные пути, светофор ещё не горел красным.

“Водитель сортиментовоза, принадлежащего Жлобинскому лесхозу, не нарушал правила дорожного движения”, - заявили в Минлесхозе.

Обновлено По предварительной информации, озвученной позднее в УВД Гомельского облисполкома, лесовоз при проезде регулируемого железнодорожного переезда заглох. Именно это ЧП, по мнению милиции, привело к столкновению поезда с лесовозом.

В УВД Гомельского облисполкома пока о причинах инцидента и возможных виновниках не говорят. Там сообщили, что в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.



Фото: БелЖД

















Для того, чтобы доставить пассажиров пострадавшего в ДТП поезда, БелЖД прислал к месту аварии дополнительный поезд - он проследовал от станции Красный Берег до станции Гомель с остановками по маршруту следования поезда №752 Минск-Гомель на станциях Жлобин и Буда-Кошелевская.

Из-за ДТП с задержкой следовали следующие поезда:

№758 Минск-Гомель,

№6510 Осиповичи-Жлобин,

№6309 Жлобин-Осиповичи,

№6531 Жлобин-Рабкор,

№873 Мозырь-Минск,

№715 Гомель-Минск.

“Белорусская железная дорога принимает меры по ликвидации последствий произошедшего и вводу поездов в график”, - заверили в компании.

Об устранении последствий столкновения на переезде перегона Телуша-Красный и полном восстановлении движения на пострадавшем участке БелЖД отчиталась в 20:30.