На Гомельщине милиция ликвидировала сбежавшего в лес мужчину, расстрелявшего двух односельчан

Опубликовано: 28.03.2025 08:03 , Обновлено: 28.03.2025

В деревне Старое Село Рогачевского района Гомельщины 27 марта произошло двойной убийство. Предполагаемый убийца, расстреляв двух своих односельчан, сбежал в лес. На его поиски по тревоге поднятли спецподразделения МВД, а на место убийства выехал министр внутренних дел Иван Кубраков.

По предварительным данным, озвученным милицией, накануне в одном из домов было застолье. Компания односельчан выпивала и в какой-то момент между подвыпившими участниками посиделок разгорелась ссора. Один из мужчин в пылу конфликта схватился за ружьё и в упор расстрелял 58-летнюю женщину и её 53-летнего сожителя.

Сам злоумышленник - 52-летний мужчина, ранее неоднократно судимый - сбежал в ближайший лесной массив, прихватив с собой ружьё.

После того, как о двойном убийстве сообщили в милицию, по тревоге подняли сотрудников спецподразделения МВД, которые тут же отправились на поиска предполагаемого убийцы. В ходе поисковых мероприятий его обнаружили, но, как заявили в правоохранительном ведомстве, он не сдался милиционерам, а “оказал вооруженное сопротивление” и в результате “был ликвидирован”.