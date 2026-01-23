На Гомельщине дерево пронзило автобус прямо на ходу
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В Гомельском районе произошёл инцидент, который многие ожидали бы увидеть только в фильмах. Прямо на ходу пассажирский автобус пронзил ствол упавшего дерева.
Фото с места происшествия опубликовала ГАИ (Государственная автоинспекция) Гомельской области. По её данным, ни пассажиры, ни водитель, к счастью, не пострадали.
Инцидент произошёл вечером в четверг около 18:40 на 52-м километре автодороги М-10 «Граница РФ – Гомель – Кобрин». На рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Гомель – Зябровка», упало дерево.