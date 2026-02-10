На Гомельщине 19-летнего парня отправили в ИВС за видео в TikTok с дедушкой в милицейской форме

Опубликовано: 10.02.2026 18:16 , Обновлено: 10.02.2026

19-летний житель Гомельской области был помещен в изолятор временного содержания (ИВС) после публикации в TikTok видеороликов, на которых 69-летний мужчина позировал в милицейской форме. Об этом сообщило во вторник УВД (управление внутренних дел) Гомельской области в своем официальном Telegram-канале.

В [link href=“https://t.me/uvdgomel/38759?single” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] сообщении [/link] ведомства говорится, что молодой человек «нарядил в форменное обмундирование 69-летнего дедулю и записал несколько роликов», чтобы «похайпиться» и развить свой аккаунт в соцсети.

«Внимание он к себе добился… Вот только оно ему не понравится», — говорится в опубликованном в ТГ-канале «Сожский Форпост».

По данным канала, в ходе следственных действий у молодого человека были обнаружены «материалы экстремистского содержания», а сам он был подписан на «запрещенные ресурсы».

«Перфоманс завершился для малого в ИВС, а дедуле светит административка», — говорится в сообщении.

В УВД напомнили, что «незаконное использование форменного обмундирования любого ведомства чревато негативными последствиями» и может повлечь административную ответственность в виде штрафа до 20 базовых величин.

Сотрудники управления собственной безопасности МВД (Министерства внутренних дел) по Гомельской области заявили, что «в зоне их пристального внимания находятся все факты, где порочится честь и достоинство милиционера».