На Гомельщине 11-летний мальчик украл велосипед и задушил свидетеля - 9-летнюю сестру - МВД

Опубликовано: 13.11.2025 09:22 , Обновлено: 13.11.2025

На Гомельщине банальная кража велосипеда закончилась трагедией. 11-летний мальчик, похитив велосипед, припаркованный у школы, задушил свою 9-летнюю сестру - она была свидетелем его проступка и пригрозила всё рассказать родителям. Такую версию убийства 34-летней давности озвучили в Министерстве внутренних дел Беларуси.

Сами события произошли в ноябре далёкого 1991 года. Тогда труп 9-летней девочки нашёл случайный прохожий на пустыре в одном из райцентров Гомельщины. Поиски убийцы по горячим следам ничего не дали, лишь спустя 34 года выяснились обстоятельства, приведшие к смерти школьницы.

Убийцей, как выяснили сотрудники органов внутренних дел, изучавшие тяжкие и особо тяжкие преступления прошлых лет, оказался родной брат погибшей.

В МВД заявили, что мужчина сам признался в совершённом преступлении. Сейчас за плечами 45-летнего мужчины - несколько судимостей за кражи. В далёком 1991 году ему было всего 11 лет и именно тогда он совершил одну из своих первых краж, которая сошла ему с рук и закончилась настоящей трагедией.

Как пояснил сам подозреваемый, за несколько дней до трагедии он угнал с территории школы чужой велосипед. Его 9-летняя сестра всё видела и пригрозила рассказать отцу.

“Тогда, возвращаясь домой после уроков, он проявил агрессию - повалил девочку на землю и задушил. После этого отнес её на пустырь, снял всю одежду и замаскировал тело сухой травой”, - подробно рассказал обстоятельства преступления, описанные подозреваемым, начальник управления уголовного розыска УВД Гомельщины Валерий Зданевич.

В МВД подчеркнули, что следственные действия по данному уголовному делу ещё продолжаются.