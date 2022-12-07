На дороге под Брестом перевернулась маршрутка с пассажирами

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Опубликовано: 07.12.2022 15:15 , Обновлено: 07.12.2022

В Брестской области в Каменецком районе маршрутное такси съехало с дороги в кювет. В результате 5 из 6 пассажиров были доставлены в больницу.

ДТП произошло 7 декабря около 13:00 вблизи поселка Приозерский. По данным ГАИ, 29-летний водитель маршуртного микроавтобуса Mercedes-Benz не справился с условиями на дороге и съехал в кювет, где и опрокинулся.

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На тот момент в машине находились 6 пассажиров. Сам водитель маршрутки не пострадал, так как был пристегнут ремнем безопасности.