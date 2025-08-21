На центральном проспекте Минска Geely лоб в лоб столкнулся с фурой - водитель погиб

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Опубликовано: 21.08.2025 07:27 , Обновлено: 21.08.2025

Лобовое столкновение с летальным исходом произошло вечером 20 августа на одном из центральных проспектов Минска. Кроссовер марки Geely вылетел на встречную полосу прямо под колёса фуры. От полученных травм 41-летний водитель легковушки скончался на месте.

По данным столичной Гсавтоинспекции, авария произошла около 20:40 на проспекте Независимости, в районе пересечения с кольцевой автодорогой.

По предварительной версии, водитель китайского кроссовера потерял управление и вылетел на встречную полосу, навстречу седельному тягачу марки DAF, выезжавшего со съезда с внешнего кольца МКАД на проспект.













На место ДТП пришлось вызывать не только инспекторов ГАИ и следственно-оперативную группу, но и сотрудников МЧС, сообщил ответственный по УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Ткачев.