На Брестчине нашли тело пропавшей 4-летней девочки

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Опубликовано: 03.07.2024 09:38 , Обновлено: 03.07.2024

В УВД Брестского облисполкома утром в среду, 3 июля, сообщили о гибели 4-летней Майи Любимцевой, пропавшей накануне в агрогородке Пелище Каменецкого района. Её тело обнаружили волонтёры во время поисково-спасательной операции, которая не прекращалась всю ночь.

Волонтёры поисково-спасательного отряда “Ангел”, которые помогали милиции и спасателям искать пропавшую девочку, обнаружили её тело в водоеме на территории мехдвора агрогородка. В официальном Telegram-канале УВД Брестского облисполкома опубликовали фотографию с места происшествия, однако других подробностей обстоятельств смерти малышки в милиции пока не сообщили.

Фото: УВД Брестского облисполкома

“Всем участвовавшим в поиске ребенка - большое спасибо за помощь. К сожалению, чуда не произошло. Выражаем соболезнования родным и близким погибшей Майи”, - прокомментировали ЧП в милиции.

По данным ПСО “Ангел”, в поисках девочки на месте были задействованы не менее 1300 человек, в том числе, добровольцев со всех уголков Беларуси.