На Брестчине на тушении лесного пожара погиб сотрудник лесхоза

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Опубликовано: 07.03.2025 07:39 , Обновлено: 07.03.2025

В Минлесхозе вечером 6 марта рассказали о трагическом происшествии, которое случилось на одном из лесных пожаров в Брестской области. Там во время тушения лесного пожара в Споровском лесничестве Ивацевичского опытного лесхоза умер начальник пожарно-химической станции (ПХС) Василий Лобан.

Как рассказали в ведомстве, начальник отправился вместе с коллегами к очагу очередного пожара, почувствовал себя плохо, спасти мужчину не удалось.

В Минлесхозе рассказали, что буквально накануне погибшему исполнилось 64 года. Из них 35 лет он проработал в Ивацевичском опытном лесхозе, а последние 4 года работал в должности начальника ПХС.

По данным ведомства, за минувшие сутки по всей Беларуси специалистам пришлось тушить 36 очагов лесных пожаров в лесном фонде Минлесхоза. Их общая площадь предварительно оценили в 64,1 гектара.

Лесные пожары были зафиксированы во всех областях страны за исключением Витебской. Именно в Брестской области, где произошла трагедия, сложилась наиболее сложная обстановка. За минувшие сотрудникам гослесохраны пришлось выезжать на лесные пожары:

20 раз за - в Брестской области,

8 раз - в Гомельской области,

по 3 раза - в Гродненской и Могилевской областях,

2 раза - в Минской области.

“Во многих случаях горела болотистая местность. Сухая растительность, сильные порывы ветра - огонь распространялся молниеносно. Серьезную угрозу лесному фонду наносят сельхозпалы, сжигание гражданами сухой растительности на приусадебных участках”, - рассказали о складывающихся условиях в лесах специалисты.

Один из случаев, когда на лес едва не перекинулся сельхозпал, который в Минлесхозе расценивают как умышленный поджог, минувшей ночью произошёл на территории Быховского района Могилёвской области. К местным специалистам пришлось подключиться сотрудникам гослесохраны из соседнего Рогачевского района Гомельской области.

“В тушении были задействованы около десятка человек, несколько единиц техники. Благодаря слаженным действиям работников лесного хозяйства, по предварительной информации, удалось не допустить переходя огня в лес. С наступлением рассвета данные, как и обстоятельства, будут уточняться”, - рассказали о случившемся в ведомстве.

Ранее Telegraf.news рассказал, что к оперативным дежурствам для своевременного выявления очагов лесных пожаров белорусские специалисты гослесхохраны официально приступили с 1 марта.

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