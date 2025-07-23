На Брестчине милиция открыла огонь по дебоширу, который пошёл на них с ножом

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Опубликовано: 23.07.2025 13:09 , Обновлено: 23.07.2025

Сотрудникам милиции Ганцевичского района Брестской области пришлось открыть огонь, когда на них с ножом бросился дебошир, на усмирение которого и вызвали наряд. Подробности ЧП рассказали в Министерстве внутренних дел.

Инцидент произошёл в одной из деревень Ганцевичского района. В милицию позвонила 73-летняя местная жительница и пожаловалась, что её 49-летний сосед пьяным бегает по улице и ведет себя “неадекватно”.

Когда в деревню приехал наряд милиции, этот явно не трезвый мужчина направился в их сторону. При этом в руках у него был нож. Милиционеры потребовали, что мужчина бросил холодное оружие, но тот к призывам не прислушался.

“Неоднократные законные требования сотрудников остановиться и бросить холодное оружие проигнорировал, создавая реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Милиционер произвел прицельный выстрел в ногу”, - рассказали, как развивались события в МВД.

В правоохранительных органах сообщили, что раненному мужчине оказали первую помощь и передали медикам. После лечения мужчине придётся ответить за свои необдуманные действия: Следственный комитет уже возбудил по данному факту уголовное дело за “насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел”. Если вина мужчины будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до 7 лет .

В связи с инцидентом в МВД напомнили, что любой сотрудник милиции, который находится при исполнении служебных обязанностей, по закону считается представителем власти и “находится под защитой государства”.