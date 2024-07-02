На Брестчине 4-летняя девочка тайком ушла из дома. Милиция и МЧС объявили поисковую операцию

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Опубликовано: 02.07.2024 11:26 , Обновлено: 02.07.2024

Брестская милиция организовала поиски 4-летней Любимцевой Майи, которая вечером 1 июля ушла в неизвестном направлении из дома в агрогородке Пелище Каменецкого района. Ночью поисковая операция, в которой были задействованы не только силы МВД, но и сотрудники МЧС, местные жители и десятки волонтёров из самых разных уголков Беларуси, результата пока не дали. В милиции опубликовали фотографию малышки и дали описание, как она была одета в день пропажи.

По данным УВД Брестского облисполкома, девочка ушла из дома около 16:30 1 июля. В милиции озвучили следующие приметы пропавшей: волосы русые, редкие, средней длины, рост около метра, была одета в чёрную майку не по размеру (взрослого человека) с надписью Reebok.

Малышка ещё не разговаривает, что вызывает дополнительные опасения родных и милиции, ведь она не сможет объяснить случайным прохожим, в какую ситуацию она попала.

Поисково-спасательный отряд “Ангел” организовал сбор добровольцев, желающих помочь в поисках ребёнка. Он уже отправил в Каменецкий район из Минска своих кинологов. По словам организаторов, сейчас поисковики нуждаются как в людях, так и в транспорте, чтобы доставить волонтёров к месту поиска в Каменецком районе. Информацию о сборе волонтёров и актуальную информацию о ходе поисково-спасательной операции можно отслеживать в тематической группе “ВКонтакте” по ссылке.

В свою очередь в милиции призвали тех, кто обнаружит Майю, обращаться по следующим номерам телефонов: