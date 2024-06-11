На белорусском НПЗ "Нафтан" вспыхнул пожар – есть пострадавший

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Опубликовано: 11.06.2024 15:37 , Обновлено: 11.06.2024

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси во вторник, 11 июня, сообщило о возгорании на территории белорусского нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтан". По предварительной информации ведомства, в результате ЧП пострадал один сотрудник завода.

В МЧС пояснили, что возгорание произошло на блоке оборотного водоснабжения в градирне. Точную причину пожара, который удалось оперативно ликвидировать спасателям, в настоящее время выясняют специалисты.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один сотрудник - 49-летний работник специализированного ремонтно-строительного управления №3 Новополоцка. Он получил ожоги, однако о состоянии мужчины в ведомстве не сообщили.