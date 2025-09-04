На «Беларуськалии» вспыхнул пожар

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Опубликовано: 04.09.2025 14:08 , Обновлено: 04.09.2025

На территории 1-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий", которое находится в Солигорском районе Минской области, 4 сентября вспыхнул пожар. Подробности происшествия и кадры с места ЧП показали в пресс-службе МЧС.

Как пояснили в ведомстве, спасателям пришлось тушить кровлю промышленной галереи. Огнём была охвачена площадь в 4 квадратных метра. Для тушения пришлось задействовать 4 автоцистерны и автолестницу.

В МЧС отчитались о ликвидации пожара без пострадавших со стороны сотрудников предприятия, которое является одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, и без каких-либо последствий для рабочего процесса.

В настоящее время специалисты разбираются в причинах произошедшего.