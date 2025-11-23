МВД Беларуси объявило в розыск мужчину, "совершившего насилие" против милиционера – "Имеет холодное оружие"

Опубликовано: 23.11.2025 14:19 , Обновлено: 23.11.2025

Березинский РОВД объвиал в розыск Василия Малика, подозреваемого в нападении на сотрудника милиции. Инцидент произошел 22 ноября. По данным МВД, при себе мужчина может иметь холодное оружие.

Как сообщили в милиции, там пытаются определить местонахождение Малика Василия Константиновича, 1978 года рождения. Это житель Березино, где прописан на улице Победы.

По оперативной информации, в день исчезновения на нем была темно-зеленая куртка с капюшоном, темные штаны и черные кроссовки.

Ведомство призвало граждан “проявлять осторожность” и ни в коем случае не вступать в контакт с разыскиваемым. В случае любой информации о местонахождении Василия Малика там попросили незамедлительно звонить по телефонам: +375 29 761-45-70 , +375 29 505-18-14 , +375 29 240-49-25 или на короткий номер 102 .