Мужчине под Кобрином косилка переломала челюсти и разорвала грудь и живот. Сколько дней дали на выздоровление?
В Государственном комитете судмедэкспертизы сообщили, что провели обследование мужчины, жителя Кобринского района, который заснул в траве и попал под косилку.
В результате наезда работающей сельхозтехники 40-лентий мужчина получил “множественные переломы верхней и нижней челюстей, рваные раны груди, живота и рук”.
По данным судмедэкспертов, бедолага был в состоянии опьянения и лёг поспать в траве у дороги. Механизатор, который управлял трактором с косилкой, заметил его слишком поздно.
“В какой-то момент водитель ощутил соприкосновение режущего элемента с чем-то, увидел движение у косы и резко затормозил”, - рассказали в комитете.
Специалисты констатировали, что мужчину всё-таки зацепило косами и провели медицинскую экспертизу. В итоге специалисты установили, что такие повреждения считаются “менее тяжкими” и все заживёт не более чем за 4 месяца.