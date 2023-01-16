Мужчина покусал милиционера в Ивановском районе

Опубликовано: 16.01.2023 12:38 , Обновлено: 16.01.2023

В Ивановском районе Брестской области мужчина покусал участкового инспектора, когда тот пытался его задержать.

Как сообщили в прокуратуре, это произошло еще 3 января. Участковый инспектор прибыл на место для проверки поступившего заявления об угрозе убийством. На месте он обнаружил нетрезвого 29-летнего брата заявителя.

Мужчина не подчинился требованию милиционера проследовать за ним в отдел внутренних дел, оказал сопротивление и дважды укусил участкового. В результате у милиционера «пострадали кисти рук».

Против мужчины возбудили уголовные дела — по статье 364 за насилие в отношении милиционера и по статье ст.186 за угрозу убийством. Его заключили под стражу.