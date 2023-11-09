Минздрав предупредил о заторах на улицах в Минске. Это как?

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Опубликовано: 09.11.2023 13:05 , Обновлено: 09.11.2023

Минздрав Беларуси 9 ноября объявил, что с 10:00 до 12:00 в районе улиц Казинца - Кижеватова в Минске могут образоваться заторы. С таким не свойственным для себя предупреждением ведомство выступило из-за масштабных учений.

“Всех граждан просим отнестись с пониманием к необходимости проведения таких тренировок”, - попросили в Минздраве.

По задумке авторов легенды тренировочных мероприятий, на ж/д путях “загорелся вагон, в котором ехали военные”. “Их роли играли курсанты БГМУ. На учениях задействованы специалисты Белорусской железной дороги, МЧС, МВД, скорой медицинской помощи и больницы скорой медицинской помощи”, - уточнили в Минздраве.

Куда и зачем белорусских военных могли бы везти в вагонах и с чего им загореться, в пресс-службе Минздрав не уточнили.

Место проведения учений было достаточно широкое. Начались мероприятия в районе участка железнодорожного пути №133 железнодорожной станции Минск-Сортировочная (вблизи ул. Казинца), а закончилось в здании больницы скорой медицинской помощи Минска (БСМП).

Вот что делали на учениях медики и спасатели: