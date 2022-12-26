Минский суд приговорил олимпийскую вице-чемпионку Герасименю к 12 годам тюрьмы

Опубликовано: 26.12.2022 15:46 , Обновлено: 26.12.2022

Минский городской суд 26 декабря огласил заочный приговор спортсменке Александре Герасимене и Александру Опейнику. Обоим назначено наказание в виде 12 лет тюрьмы.

У них есть ещё право обжаловать приговор в течении 10 суток. Однако спортсменка и спортивный функционер не участвовали в судебном процессе, так как находятся за границей.

Ранее Телеграф сообщил, что в Минском городском суде 19 декабря начали заочно судить белорусскую пловчиху, призерку Олимпийских игр Александру Герасименю. Спортсменку, а также Александра Опейкина, обвинили в ущербе Беларуси на более чем 853 тыс. рублей.

По материалам дела, оглашенным в суде, Герасименя и Опейкин призывали международные организации отменять спортивные мероприятия в Беларуси.