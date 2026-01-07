Минская милиция отчиталась о задержании Гринча

Опубликовано: 07.01.2026 12:22 , Обновлено: 07.01.2026

Милиция Минска сообщила, что задержала 64-летнего работника одного из торговых центров (ТЦ) Минска. Поводом стала предновогодняя деятельность "Гринча", как назвали мужчину в милиции.

По данным Советского РУВД (районного управления внутренних дел) Минска, сотрудник ТЦ вывез 18 искусственных ёлок, а о пропаже новогодних деревьев сообщил один из арендаторов павильона.

Сам ТЦ не был оборудован сигнализацией, однако в коридорах были установлены камеры видеонаблюдения. Они-то и помогли определить похитителя, который орудовал по ночам.

На протяжении целого месяца он вывозил похищенные искусственные ели, маскируя их покрывалом на продуктовой тележке. Для начала он перемещал украденные деревья в подсобное помещение, а затем перепродавал.

В милиции подсчитали, что сотрудник ТЦ украл деревьев на сумму более 10 800 рублей. Ели, которые мужчина не успел продать, вернули предпринимателю.