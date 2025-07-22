Минприроды выяснило, из-за чего массово погибла рыба в реке под Новогрудком

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Опубликовано: 22.07.2025 08:40 , Обновлено: 22.07.2025

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды начало проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Ятранке у деревни Ярошичи Новогрудского района. На загрязнение реки, приведшее к печальным последствиям, в ведомство пожаловались местные жители. Специалисты, проведя анализ воды и грунта, сделали предварительное заключение о причине ЧП.

Местные жители предположили, что источником загрязнения речки стала молочно-товарной ферма “Ярошичи” (СРДУП “Свитязь”, которая располагается поблизости.

На место ЧП выехали специалисты лидской межрайонной лаборатории аналитического контроля и провели отбор проб поверхностных вод в реке Ятранка, о чём отчитались в Минприроды.

Фото: Минприроды РБ

Фото: Минприроды РБ









Специалисты пообещали провести в лаборатории комплексный анализ “для оценки качества воды и экологического состояния водного объекта”. Однако, как отметили в Новогрудской горрайинспекции по охране природы и окружающей среды, которая занялась разбирательством данной ситуации по поручению Гродненского областного комитета природных ресурсов, один лишь визуальный осмотр подтвердил: в реку попали навозосодержащие сточные воды сельхозпредприятия.

Судя по всему, предприятие сливало навоз на близлежащие поля, как это делают многие белорусские сельхозпредприятия, а уже оттуда сточные воды попали в реку. Специалисты взяли образцы “компонентов окружающей среды”, чтобы проверить их на предмет загрязнения химическими веществами.