В Беларуси на полигоне погиб курсант Военной академии

Опубликовано: 04.09.2025 13:50 , Обновлено: 04.09.2025

Министерство обороны сообщило о гибели военнослужащего Вооружённых Сил во время десантирования.

По предварительным данным, на одном из полигонов произошла нештатная ситуация в воздухе при прыжке из самолёта Ан-2. В результате курсант Военной академии получил травму, несовместимую с жизнью, сообщили в пресс-службе.

На место происшествия выехал заместитель Министра обороны. Проверку начали комиссия Минобороны совместно со Следственным комитетом. Её ход находится на личном контроле Министра обороны Виктора Хренина.

Ведомство уточнило, что погибший обучался на 3 курсе одного из факультетов академии, по учёбе и службе характеризовался положительно и имел неоднократный опыт десантирования.

В министерстве выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. Там добавили, что семье окажут всестороннюю помощь.