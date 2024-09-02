Минчанка в центре города протаранила авто и мотоцикл и врезалась в жилую многоэтажку

📷 Фото

Опубликовано: 02.09.2024 07:23 , Обновлено: 02.09.2024

В воскресенье, 1 сентября, во дворе одной из жилых многоэтажке в центре Минска по улице Карла Маркса произошла авария - 68-летняя водитель за рулём легковой Toyota протаранила автомобиль Volkswagen и мотоцикл Kawasaki, припаркованные во дворе, и врезалась в стену жилого дома.

По предварительной информации столичной Госавтоинспекции, причиной ДТП стало плохое самочувствие пожилой автомобилистки. Женщину доставили в больницу на обследование.

В связи с данной аварией в ГАИ напомнили водителям, что управлять транспортным средством “в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения”, категорически запрещено. Учитывая непростую погодную ситуацию - аномальную для начала осени жару - к этой рекомендации следует отнестись с особым вниманием.

“В случае, если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, стоит остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь”, - рекомендовали инспекторы.

[galereya]