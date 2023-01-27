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Минчанка пробила стену зоомагазина, чтобы украсть корм

Минчанка пробила стену зоомагазина, чтобы украсть корм
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📷 Фото

В Минске женщина сначала ножом, а потом руками и ногами проломила гипсокартонную дверь зоомагазина. Все для того, чтобы украсть корм и деньги.

Как сообщили в столичной милиции, это произошло в три часа ночи. 30-летняя минчанка проходила мимо торгового центра и увидела на первом этаже зоомагазин.

Она проломила стенку ножом, а затем ногами и руками расширила проем.

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В зоомагазине она забрала 2 упаковки корма для животных на 1500 BYN и выручку из кассы на такую же сумму.

На следующий день милиция задержала женщину.

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