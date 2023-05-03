Минчанка подарила знакомой квартиру в обмен на продукты. Прокуратура и суд не одобрили. Чем закончилось?

Опубликовано: 03.05.2023 17:02 , Обновлено: 03.05.2023

В прокуратуре Минска рассказали, что пожилая минчанка отписала на свою знакомую 3/4 квартиры в столице. В обмен та обязалась приносить продукты женщине. Однако сделка не состоялась.

Пожилая женщина передумала и обратилась в минский суд, чтобы отменить договоренность. Также она обратилась в прокуратуру с просьбой проверить сделку и вернуть свою собственность. Это было единственное ее жилье.

Как сообщили в прокуратуре, сама договорённость была юридически оформлена как договор дарения. Пожилая вледелица квартиры имела несколько заболеваний и хотела получить какую-то поддержку от своей знакомой. Что точно произошло после подписания документа неизвестно. Однако пенсионерка передумала.

В прокуратуре в итоге решили, что “заключенная при таких обстоятельствах сделка была совершена под влиянием порока воли ввиду ошибочного представления об обстоятельствах, которые имеют существенное значение, и не отвечает волеизъявлению” владелицы квартиры.

Суд Центрального района Минска после рассмотрения жалобы также принял решение об аннулировании договора дарения. В итоге государственная регистрация сделки перехода права собственности на ¾ доли отменили. Мало того, со знакомой ещё и взыскали пошлину за судебный процесс.

Однако история ещё не закончилась. Решение не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.

В прокуратуре напомнили, что не все договора, даже подписанные на бумаге и заверенные нотариусом, действительны.

В статье 180 Гражданского кодекса Беларуси говорится, что сделка, “совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной”, может быть признана судом недействительной.

Такое же решение может принять, если посчитает, что это была сделка, “которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне не выгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка)”.