Опубликовано: 13.04.2026 15:59 , Обновлено: 13.04.2026

Минчанка отсудила 25,8 тыс. рублей за сложившуюся пополам кровать-трансформер. Неисправность конструкции проявилась в самый неподходящий момент, из-за чего женщину зажало в кровати и она получила травму, потребовавшую хирургического вмешательства.

Такое необычное дело на днях завершилось в суде Октябрьского района Минска, а началась история ещё в августе 2022 года. Тогда главная фигурантка этого дела заказала на одной из популярных интернет-площадок по продаже мебели модную кровать-трансформер. Заказ на сборку кровати женщина заказала тут же, на сайте и почти год пользовалась новым предметом мебели без проблем.

До тех пор, пока в один из дней кровать самопроизвольно сложилась и зажала женщину между двумя половинками. В результате женщине потребовалась операция, она провела 10 дней в республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии, а потом ещё больше месяца проходила медицинскую реабилитацию в клинической больнице. Далее последовала длительная реабилитация в амбулаторном режиме в поликлинике по месту жительства. Инвалидность, по решению МРЭК, женщине не дали, но период временной нетрудоспособности затянулся знатно, работать она пока не может, а врачи квалифицировали полученные ею травмы как тяжкие телесные повреждения.

В результате, женщина пошла в суд и потребовала взыскать с владельцев сайта, на котором она купила злосчастную кровать, и с человека, который собирал ей эту кровать, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей. Ответчики в судебном заседании исковые требования не признали, но решение суда (а следом - и судебной коллегии, рассматривавшей апелляцию) было принято в пользу покупательницы.

Виновником инцидента суд признал сборщика мебели. Оказалось, что мужчина на момент выполнения заказа ни с продавцом мебели, ни с владельцем интернет-сайта, через который женщина оформляла заказ на доставку и сборку мебели, в трудовых отношениях не состоял. Более того, он даже не являлся индивидуальным предпринимателем и не был зарегистрирован в качестве самозанятого, то есть выполнял работы он как физическое лицо.

По решению суда, именно этому мужчине придётся выплачивать 25,8 тыс. рублей компенсации пострадавшей (25 тыс. заявленного морального вреда + 800 рублей судебных расходов на юридическую помощь). Суд пришел к выводу, что именно из-за его некачественной работы по установке шкафа-кровати трансформера и произошёл весь этот инцидент. Доказать, что женщина получила травмы из-за нарушения правил пользования шкафом-кроватью, ответчику не удалось. Решение суда вступило в законную силу.