Минчанка не оценила подарок друга и попала в милицию

Опубликовано: 24.02.2024 15:19 , Обновлено: 24.02.2024

В минской милиции сообщили, что минчанка выбросила духи с 12 этажа и повредила автомобили. Все началось с того, что ее сожитель подарил ей флакон духов, но женщине они не понравились.

На следущий день в Центральное РУВД с жалобой обратилась семейная пара с заявлением о повреждении двух автомобилей на сумму около 3000 рублей.

Они рассказали, что обнаружили с утра свои машины с повреждёнными стеклами. В ходе следствия силовики установили, что виновна в повреждении автомобилей проживавшая в том же доме 39-летняя минчанка.

Женщина призналась, что в тот вечер выбросила в окно духи, подчинённые ее мужчиной. “Известно, что ранее фигурантка не привлекалась к уголовной ответственности”, - уточнили в милиции.