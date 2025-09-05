Минчанин «заминировал» курсы ораторского искусства после просьбы на них не приходить

Опубликовано: 05.09.2025 11:56 , Обновлено: 08.09.2025

В Минске задержали 20-летнего парня, который позвонил в МЧС и сообщил о минировании здания, дабы отомстить одногруппникам на курсах ораторского искусства. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Как установили оперативники, у молодого человека не сложились отношения с группой на курсах. Когда он в очередной раз пришёл на занятия, другие участники попросили его больше не появляться. После этого, по данным милиции, парень разозлился и «решил сорвать урок». Он позвонил на номер 112 и заявил, что здание, где проходили курсы, заминировано.

Теперь в отношении парня следователи возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. В милиции заявили, что на каждый подобный вызов реагируют экстренные службы, что нарушает работу учреждений и отвлекает ресурсы. Все расходы, связанные с выездом спецслужб на ложное сообщение, в итоге возмещаются за счёт виновника.

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Статья 340 Уголовного кодекса («Заведомо ложное сообщение об опасности») предусматривает разные виды наказания — от штрафа и общественных работ до лишения свободы на срок до пяти лет. Если же действия повлекли тяжкие последствия, например, причинение ущерба в крупном размере, срок может составить до семи лет.[/infb]