Минчанин залил три этажа на ж/д вокзале из пожарного рукава. Как накажут?

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Опубликовано: 29.08.2024 10:58 , Обновлено: 29.08.2024

В здании железнодорожного вокзала на станции "Минск-Пассажирский" произошло ЧП - затопило лестничные пролеты на трёх этажах. Милиция уже установила предполагаемого виновника, возбудив против него дело по уголовной статье, а в Государственном комитете судебных экспертиз назвали сумму причинённого хулиганом ущерба.

По версии милиционеров, потоп в здании столичного ж/д вокзала устроил пьяный 60-ти летний минчанин. Он для чего-то самовольно открыл пожарный щит, расположенный на лестничном марше между 2 и 3 этажами в здании главного корпуса Северного железнодорожного вокзала станции “Минск-Пассажирский” и, размотав пожарный рукав,включил воду.

“В результате лестничные пролеты 2, 1 и 0 этажей были залиты водой, повреждена декоративная отделка стен, а также технологическое оборудование (лифтовая шахта с контрольной автоматикой)”, - описали последствия действий хулигана в экспертном ведомстве.

Согласно ориентировочной оценке судебного эксперта, на устранение последствий потопа администрации вокзала придётся потратить не менее 5985 рублей (то есть более 140 базовых величин). Если вина минчанина будет доказана в суде, эту сумму ему придётся возместить государству.

Впрочем, мужчине грозит наказание и похуже материальных растрат - по статье 339 Уголовного кодекса Беларуси, по которой против него возбудили уголовное дело, ему может грозить не только штраф или общественные работы, но и лишение свободы на срок до трех лет.

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