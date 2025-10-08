Минчанин ударил в автобусе подростка за «слишком громкий разговор» и бросился с ножом на её защитников

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Опубликовано: 08.10.2025 13:25 , Обновлено: 08.10.2025

Следственный комитет Беларуси 8 октября сообщил о задержании мужчины, который устроил потасовку со студентами одного из столичного колледжа. Инцидент начался в автобусе, где мужчина ударил 15-летнюю девушку по голове, и продолжился уже улице, где он набросился с ножом на молодых людей, вступившихся за девушку.

Инцидент произошёл днём 6 октября 2025 года в Партизанском районе Минска. По информации Следственного комитета, 63-летний минчанину не понравился “слишком громкий разговор” подростков в автобусе, но вместо того, чтобы ограничиться словесным замечанием и просьбой вести себя потише, он “разозлился и ударил телефоном по голове” 15-летнюю девушку.

После того, как компания студентов вышла из автобуса на ближайшей остановке, так же поступил и хулиган. Один из парней в компании обратился за помощью к прохожим, что только больше разозлило пожилого мужчину: он достал нож из рюкзака, направился к компании подростков и приставил оружие к горлу одного из них (18-летнего юноши). Избежать кровопролития удалось благодаря тому, что на помощь молодому человеку пришёл его друг. Сообща они обезоружили нападавшего и удерживали его до прибытия милиционеров.









“В ходе допроса подозреваемый не смог дать вразумительного объяснения своему поступку, оправдываясь лишь алкогольным опьянением”, - рассказали в Следственном комитете.

В результате мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по ч.3 ст.339 Уголовного кодекса - за “особо злостное хулиганство” ему может грозить до 10 лет лишения свободы.