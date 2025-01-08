Минчанин разбил стекло автобуса. Как так вышло?

🎥 Видео

Опубликовано: 08.01.2025 12:05 , Обновлено: 08.01.2025

В Минске мужчина разбил стекло автобуса, потому что водитель этого транспорта, как передали слова минчанина в милиции, не дал ему перестроиться на дороге. Инцидент попал на видео.

Как [link href=“https://t.me/police_minsk/25197” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в милиции Минска, после того, как минчанин разбил стекло в автобусе, он скрылся. Но правоохранители установили его личность и задержали. Им, по информации ведомства, оказался 40-летний неработающий минчанин, которого ранее к ответственности не привлекали.

Как передали слова мужчины в милиции, он рассказал, что ехал на своей машине, хотел перестроиться в другую полосу, однако водитель автобуса не дал ему такой возможности. Тогда минчанин проследовал за общественным транспортом до остановки и вышел из авто. “Поругались, и разбил стекло ему”, - сказал на видео задержанный.

По данным правоохранителей, причиненный ущерб составил около 200 рублей, возместить его должен минчанин. В отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство. Согласно части 1 соответствующей статьи 339 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] (УК), в тюрьме можно оказаться на срок до трех лет.