Минчанин открыл три фирмы. В СК за это насчитали 424 тысяч рублей ущерба. Почему и что грозит?

Опубликовано: 09.11.2023 13:19 , Обновлено: 09.11.2023

В Следственном комитете Беларуси заявили, что завели уголовное дело по статье об уклонении от налогов на 35-летнего минчина, который открыл сразу три фирмы. В УДФР КГК по Минской области и городу Минску посчитали, что это на самом деле преступная схема.

“Когда численность работников предприятия и его выручка достигли максимально установленного законодательством лимита, позволяющего применять упрощенную систему налогообложения, он создал и оформил на знакомых два взаимозависимых субъекта хозяйствования”, - пояснили свою догадку в Следственном комитете Беларуси.

Там заявили, что на самом деле предприниматель не осуществлял самостоятельную хозяйственную деятельность через все юрлица, а “искусственно распределял выручку для создания видимости законного применения особого режима налогообложения”.

В СК подсчитали, что по их данным, с 2018 года он недоплатил государству свыше 424 тысяч рублей.

“На основании собранных по делу доказательств мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства”, - сообщили в СК.

Статья 243 часть 2 УК РБ гласит, что “представление уполномоченному органу документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо заведомо ложных сведений иным способом в целях необоснованного возврата налогов, сборов при отсутствии признаков более тяжкого преступления (налоговое мошенничество), повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения ”.