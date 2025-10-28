Минчанин обманул кассы самообслуживания на 2000 рублей. Как?

Опубликовано: 28.10.2025 13:59 , Обновлено: 28.10.2025

53-летнему минчанину удалось обмануть кассы самообслуживания в крупных строительных магазинах города на общую сумму 2000 рублей. В столичной милиции рассказали, как мужчине удалось обхитрить умную технику.

Оказалось, что для своей аферы мужчина использовал довольно простую схему - просто подменял и переклеивал штрихкоды на упаковке товаров, которые пробивал через кассу самообслуживания. По штрих-кодам мужчина проводил дешёвые рабочие перчатки, а на деле покупал дорогостоящие строительные инструменты. В последствии он перепродавал их на одной из популярных торговых интернет-площадок.

Как подсчитали в строительном магазине в Ленинского района Минска, в общей сложности по такой незаконной схеме мужчина “закупился” инструментом на сумму более 2000 рублей. В Ленинском РУВД в действиях мужчины усмотрели признаки кражи и не исключили возможность его причастности к другим аналогичным преступлениям в Минске.

Подозреваемого уже задержали. Как рассказала старший инспектор ГИОС Ленинского РУВД Татьяна Ковалёва, вышедшим на него сыщикам мужчина объяснил свой противоправный поступок следующим образом. По его словам, он потратил все свои свободные деньги на то, чтобы отправить жену и детей отдыхать на море. Оставшись без денег, решился заработать таким незаконным способом.