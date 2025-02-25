Минчан предупредили об ухудшении качества и перебоях с водой. Что случилось?

Опубликовано: 25.02.2025 10:04 , Обновлено: 25.02.2025

Пресс-служба "Минскводоканала" утром 25 февраля предупредила жителей одного из районов города о возможных перебоях с водоснабжением и ухудшении качества воды. Чем вызваны проблемы с водой, объяснили в государственном производственном объединении электроэнергетики "Белэнерго".

В официальном Telegram-канале “Минскводоканала” сообщили, что проблемы с водой сегодня могут наблюдаться в жилых домах на следующих столичных улицах:

Мирошниченко,

Седых,

Логойский тракт,

Гамарника,

Калиновского,

Тикоцкого,

Карбышева.

Именно эти улицы запитаны от водозабора №5 “Боровляны”. В 08:54 25 февраля там отключились насосы, в результате чего на водопроводной сети резко упало давление. Произошло это из-за аварийного отключения электроэнергии на одном из участков Минских кабельных сетей.

Как пояснили уже энергетики, в 8:47 отключилась воздушная линия напряжением 110 кВ на подстанции “Зеленый луг”, что и привело к блэкауту в Первомайском и Советском районах Минска.

На восстановление электроснабжения было оперативно направлено 6 аварийных бригад РУП “Минскэнерго”. На то, чтобы полностью запитать всех потребителей, у них ушло больше получаса: электроснабжение восстановили в 9:29.

В “Минскводоканале” в настоящее время также проводятся необходимые регламентные работы, направленные на устранение возможных последствий аварийного отключения.