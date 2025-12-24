Милиция завела "уголовку" на жителя Барановичей за "необъяснимый поступок"

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Опубликовано: 24.12.2025 13:29 , Обновлено: 24.12.2025

В милиции Брестской области сообщили, что завели на жителя Барановичей уголовное дело по статье «Хулиганство». Причиной стал, как пояснили в ведомстве, «необъяснимый поступок».

Мужчина нанес ущерб чужой машине на 300 белорусских рублей, бросив кирпич в лобовое стекло. Владелец Renault Dokker сообщил о происшествии в милицию. Машина была припаркована во дворе частного дома, а хулиганом оказался 44-летний сосед.

Как выяснили сотрудники милиции, он намеренно бросил кирпич в лобовое стекло автомобиля, однако внятных причин своего поступка не назвал.

Теперь жителя Барановичей ждёт наказание по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Хулиганство, совершенное повторно»). За это ему грозит арест, ограничение свободы на срок до трёх лет или лишение свободы на срок от одного года до шести лет.

В милиции также рекомендовали владельцам автомобилей соблюдать несколько простых и не очень правил, чтобы минимизировать риски: