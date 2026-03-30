Милиция завела уголовку на минчанина за туристическую палатку в квартире

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Опубликовано: 30.03.2026 13:48 , Обновлено: 30.03.2026

Столичная милиция завела уголовное дело на 31-летнего минчанина, который установил в собственной квартире туристическую палатку и использовал её отнюдь не по прямому назначению. Причём оказалось, что по одной и той же статье мужчину привлекают уже не в первый раз.

Туристическую палатку мужчина приспособил под “оранжерею” для конопли: семена купил в наркомагазине и выращивал запрещенные растения, по его словам, исключительно для личного употребления. Для повышения урожайности турпалатку “опытный специалист” оборудовал автоматической системой полива и увлажнения воздуха. Сообщается, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные действия.













По данным столичной милиции, в квартире мужчины оперативники наркоконтроля обнаружили более килограмма готовой к употреблению марихуаны и ещё с десяток горшков с грунтом и всходами конопли.

По словам старшего инспектора ГИОС Первомайского РУВД Минска Марка Жданова, в настоящее время милиция выясняет, занимался ли мужчина также и сбытом наркотиков - в этом случае квалификация уголовной статьи будет серьёзнее.